Arezzo, 14 maggio 2025 – Sportivamente, il progetto di sport e inclusione arriva a Bibbiena

Si è svolto questa mattina presso la piscina di Bibbiena, il progetto Insieme…SportivaMente, Circuito Sport Inclusivo “Giorgio Cerbai”, promosso dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’USP di Arezzo, in collaborazione

con la Provincia e il Coni, il Comune di Bibbiena, Bibbiena Nuoto, che ha come obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione e l'avvicinamento alla pratica sportiva inclusiva dei giovani con disabilità insieme alle loro classi o alle rappresentative.

Hanno partecipato 90 ragazzi e ragazze provenienti da quasi tutti gli istituti scolastici del territorio.

In questo contesto i ragazzi con disabilità hanno gareggiato in piscina con i loro compagni e compagne, 90 atleti in tutto divisi in squadre miste.

Come hanno sottolineato i docenti di educazione fisica di sostegno che hanno accompagnato studenti e studentesse in questa mattina di festa, sport e inclusione, “una bella occasione di incontro e confronto e relazione”.

La Provincia ha lanciato il progetto con cinque sport differenti a cui il Casentino ha partecipato, appunto, con il nuoto grazie alla disponibilità della società Bibbiena Nuoto.

“L’emozione dei ragazzi e delle ragazze ha fatto la differenza anche nel percorso verso una comunità inclusiva, un viaggio che può essere fatto solo insieme e ogni giorno. Ritengo che questi siano progetti di altissimo valore che vanno sempre sostenuti e promossi per condividere la bellezza dello sport e la sua capacità di unire persone e generazioni”, ha commentato l’Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini.

L’Assessora allo Sport Francesca Nassini commenta: “Lo sport ha una grande prerogativa, che è appunto quella del superamento delle barriere di ogni tipo e della costruzione di ponti tra le persone. Devo ringraziare la piscina e gli operatori e tutti coloro che ogni giorno, in questo luogo, rendono possibili molteplici progetti di inclusione che l’amministrazione da anni sostiene e promuove con grandi risultati”.

Nella piscina di Bibbiena si svolgono i corsi di TMA rivolti a bambini e bambine con disabilità voluti e condivisi anche dall’amministrazione, ma anche corsi per persone adulte con disabilità sostenuti da aziende private come Miniconf.