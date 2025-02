Spark-Campus, il campus estivo residenziale gratuito alla scoperta delle materie Stem

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Spark-Campus, l'iniziativa che permette a 160 studenti di partecipare al campus estivo residenziale gratuito di quattro giorni

alla scoperta delle materie Stem, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Le iscrizioni al progetto, di Fondazione Cr Firenze, Università di Firenze e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, si apriranno il 24 febbraio e

si chiudono il 16 maggio. Si tratta di quattro giorni di esperimenti, giochi, sfide tra scienza, tecnologie e

spirito di squadra. Possono partecipare a Spark i ragazzi iscritti alle classi 3/o, 4/o e 5/o delle scuole secondarie di II grado dei territori di Firenze, Arezzo e Grosseto.

«Partecipare a Spark significa entrare a far parte di una comunità curiosa - commenta Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze - fare un'esperienza che favorisce la collaborazione tra i ragazzi, il coinvolgimento attivo come la condivisione di conoscenze e l'abilità di comunicare

le scoperte fatte. Spark nasce per abbattere i pregiudizi

che ancora accompagnano le materie scientifiche e tecniche,

considerate 'troppo difficilì e 'non per tuttì». Per la rettrice Alessandra Petrucci «avvicinare i giovani al mondo Stem è un impegno a cui l'ateneo presta grande attenzione perché consente sia di favorire l'interesse per queste discipline,

sia di superare diffusi pregiudizi culturali e di genere.

Oggi le studentesse iscritte ai nostri corsi di laurea Stem rappresentano il 44% a fronte della media nazionale pari al 36,9%.

L'auspicio è di veder crescere ancora questa percentuale a Firenze e in tutto il Paese». «Spark si conferma come una importante opportunità per i nostri ragazzi di entrare in contatto con il mondo scientifico in un contesto innovativo e stimolante - afferma il direttore dell'Ufficio scolastico regionale,

Ernesto Pellecchia - perfettamente in linea con le indicazioni

ministeriali relative alle discipline Stem»