Spaccio di droga via Telegram, 'offerte speciali' e consegne a domicilio: otto arresti

Perugia, 25 luglio 2023 – Spaccio di droga attraverso canali Telegram appositamente costituiti e in cui venivano pubblicizzati gli stupefacenti e i relativi prezzi, con offerte speciali e premi per i clienti più assidui o prezzi particolari per quelli che effettuavano acquisti più consistenti. Le consegne avvenivano poi con servizi di consegna a domicilio messi a disposizione dall'organizzazione grazie a complici che rivendevano al dettaglio.

È l'inchiesta della polizia sfociata nelle misure cautelari per otto italiani, quattro in carcere e quattro ai domiciliari, emesse dal gip su richiesta della Procura. Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di hashish e marijuana, detenzione e spaccio di stupefacenti i reati contestati a vario titolo. L'operazione, che ha interessato Perugia e Castiglione del Lago, è stata condotta dalla squadra mobile perugina, con il supporto dei reparti prevenzione crimine e unità cinofile. L'indagine è stata avviata nel settembre del 2022 a seguito dell'arresto in flagranza di reato di un soggetto, sorpreso mentre ritirava un pacco, proveniente dalla Spagna, contenente 4 chili di ovuli di hashish. E dall'analisi del telefono cellulare dell'indagato, riferiscono gli investigatori, si è arrivati a capire come questo facesse parte di una organizzazione dedita allo spaccio di hashish e marijuana, in Umbria, Marche e Toscana.

L'organizzazione provvedeva a fornire anche assistenza legale e denaro, nonché telefoni cellulari puliti da utilizzare al momento dell'uscita dal carcere. Da settembre a dicembre 2022 la polizia ha arrestato in flagranza 2 persone, sequestrando 56 chili di hashish, 2 chili di marijuana e 30mila euro in contanti. Gli indagati avevano valutato in circa 200mila euro i sequestri subiti. . Oggi in occasione degli arresti sono state effettuate perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di circa 55 grammi di hashish, 8 telefoni cellulari, un bilancino elettronico di precisione, una macchina contasoldi e 11.398 euro.