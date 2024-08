Servizio civile, le opportunità a Bibbiena

Arezzo, 9 agosto 2024 – Scade il 26 settembre 2024 alle ore 14:00 il bando del servizio civile

@CCEDO IN COMUNE.

Si tratta di un progetto Anci a cui ha aderito il Comune per dare continuità allo sportello al cittadino per facilitare i servizi sociosanitari e comunali online.

Il bando è pubblicato su: https://ancitoscana.it/wp-content/uploads/2024/07/allegato-b-scheda-elementi-essenziali_SCD-accedo-24.pdf

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale).

Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di Servizio Civile Universale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it selezionando il progetto prescelto.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di spid

(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid)

Per informazioni chiamare presso il Comune di Bibbiena o scrivere a: 0575.530652

[email protected]

Vittoria Valentini, Assessora con delega alle politiche giovanili commenta: “Il bando rappresenta una grandissima opportunità per i giovani del territorio nel loro primo approccio al mondo del lavoro. E’ un progetto importante, inoltre, perché darà continuità allo sportello attivato dall’amministrazione con le Botteghe della salute. Uno sportello che cerca di dare un aiuto concreto agli anziani e a tutte le persone che hanno difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali. Per me rappresenta anche un ponte tra generazioni, un legame prezioso tra mondi diversi. Aiuta i giovani e gli anziani a ritrovarsi e una comunità a superare il gap digitale che, in Italia, è ancora profondo. Credo che momenti come questo vadano celebrati in tutta la loro importanza. Parliamo di servizi di utilità pubblica che vedono ogni giorno tanti accessi e che ci rendono orgogliosi per quello che stiamo facendo. Grazie agli uffici competenti e al resto della giunta per la fiducia che mi stanno dando per portare avanti progetti che sostengono i giovani”.