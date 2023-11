Scuole chiuse domani 4 novembre: in Toscana stop lezioni in vari comuni

Firenze, 3 novembre 2023 – Scuole chiuse anche il 4 novembre in Toscana. La gravissima ondata di maltempo che ha portato inondazioni, morti e danni porta molti sindaci a sospendere le lezioni anche per la giornata di sabato.

Maltempo, gli aggiornamenti

In molte zone infatti è ancora difficile muoversi e spostarsi a causa di interruzioni di strade. E poi ci sono le previsioni, con nuova pioggia che dovrebbe cadere anche nel weekend.

Un aiuto per la Toscana

Dunque niente lezioni. Se ne riparlerà nella giornata di lunedì 6 novembre, quando tempo permettendo gli istituti dovrebbero tornare aperti. In una settimana che è stata tormentata per la scuola, con tante chiusure. Ma ecco l’elenco dei comuni che chiudono le scuole il 4 novembre (elenco in aggiornamento).

Provincia di Firenze

Empoli, Sesto Fiorentino, Fucecchio

Provincia di Pistoia

Pistoia città, Agliana

Provincia di Prato

Prato città

Provincia di Pisa

Ponsacco