Arezzo, 22 ottobre 2024 – Scuola In Azione: ACB Social Inclusion e Università degli Studi di Siena organizzano un confronto sull'inclusione scolastica alle Logge del Grano

Oggi, martedì 22 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 le Logge del Grano di Arezzo ospitano una Tavola Rotonda di confronto sul tema dell'inclusione scolastica degli alunni stranieri. Il pomeriggio, al quale sono invitati tutti gli addetti ai lavori del mondo scolastico e non, conclude il progetto Scuola In Azione, capofilato dall'associazione ACB Social Inclusion, finanziato dall'Otto per Mille della Tavola Valdese.

Il progetto, iniziato nell'ottobre 2023, ha visto il sostegno del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM) dell'Università degli Studi di Siena, e in particolare della prof.ssa Rosalba Nodari, che si è occupata della raccolta e analisi dei dati, e del partenariato degli Istituti Comprensivi del territorio comunale IV novembre, Cesalpino e Vasari e di quello provinciale di Anghiari e Monterchi, Garibaldi di Capolona e Subbiano, Rita Levi Montalcini di Lucignano e Martiri di Civitella di Civitella in Val di Chiana. Il progetto ha visto la realizzazione di corsi di potenziamento linguistico in lingua italiana, tutoraggio allo studio e mediazione linguistico-culturale. Le attività proseguiranno anche per l'anno scolastico in corso e la Tavola Rotonda sarà, appunto, occasione di confronto e dibattito con il mondo della scuola, al fine di strutturare procedure sempre più efficaci e rispondenti ai bisogni degli alunni.

L'invito è, dunque, per oggi pomeriggio, martedì 22 ottobre 2024 dalle ore 15.00 presso le Logge del Grano di Arezzo.

