22 febbraio, lo “S-connessi day”: la giornata per riconnettersi alla vita reale

Firenze, 22 febbraio 2024 – Nell’epoca degli smartphone e dei social, il cellulare è sempre a portata di mano. Per rallentare dalla frenesia quotidiana, incoraggiare a parlarsi non attraverso le chat ma a voce, invogliare a incontrarsi di persona e non virtualmente, e recuperare così tutti i rapporti umani, è stata ideata la giornata di oggi ‘S-connessi day’. Che invita ciascuno a spegnere smartphone, tablet e pc, disconnettendosi dalla rete, che sia per una giornata o almeno per un’ora, per mettere un argine alla dipendenza dalla rete e alla sempre più diffusa ‘Nomofobia’ (No Mobile Phone Fobia), ossia dalla paura di essere offline e dunque non rintracciabili. Mentre infatti passiamo le ore sepolti nei nostri dispositivi, ci perdiamo sempre di più momenti importanti della nostra vita. La parola d’ordine della giornata è dunque: disconnettersi dal mondo digitale per riconnettersi alla vita reale. Come? Ad esempio attraverso libri, sport, attività all’aria aperta o in casa: tutto ciò che permette di scollegarsi e riappropriarsi del proprio tempo libero, viene richiamato all’attenzione. Staccare letteralmente la spina e ridurre quella che oggi sembra essere una vera e propria dipendenza dal web e soprattutto dai social, è anche il messaggio che vuole lanciare Dal Negro, simbolo del Made in Italy nel mondo, leader nella produzione di carte da gioco e nei giochi di società. Che invita tutti, giovani e adulti, a prendersi una giornata per tornare alle forme di intrattenimento della tradizione attraverso i giochi di una volta, ma per sempre intramontabili. Carte regionali per briscola, scopa e tressette; carte a seme francese, con cui giocare a ramino, burraco, machiavelli e canasta; ma anche i giochi di società da sempre più amati, come Fai quattro, Domino e Gioco dell’oca. Senza dimenticare i più classici giochi di abilità, come la Torre, gioco che aiuta a sviluppare attenzione e concentrazione; o Shangai, il gioco orientale che richiede pazienza e delicatezza nei movimenti, perfetto per mettere alla prova l’astuzia di piccoli e adulti. “Prendersi il tempo necessario - commenta Elisa Stevanato, marketing & communication specialist di Dal Negro - disconnettersi dalla rete e dedicarsi alle attività ludiche da fare in compagnia. Questa è una filosofia che Dal Negro sposa in pieno. Ecco perché sosteniamo fortemente l’iniziativa di Sconnessi Day e il messaggio che intende veicolare. Un’intera giornata senza controllare in maniera compulsiva email, notifiche e ultimi aggiornamenti, dando invece valore a quelli che sono i ritmi genuini di un tempo, al piacere dello stare insieme e del condividere il divertimento”. Nasce oggi Arthur Schopenhauer nato il 22 febbraio del 1788 a Danzica, in Polonia. Tra i maggiori pensatori del XIX secolo, con la sua opera più famosa ‘Il mondo come volontà e rappresentazione’ ha offerto una risposta alla domanda su cosa sia il mondo e cosa sia la realtà. Secondo il suo pensiero filosofico, come due facce di una stessa medaglia, il mondo per una parte è rappresentazione e per l’altra volontà. Ha scritto: “Con l'eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo”.