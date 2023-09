Sciopero aerei 8 settembre, i voli cancellati in Toscana

Firenze, 8 settembre 2023 – Disagi oggi per chi vola a causa dello sciopero di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali per protestare per il mancato rinnovo del contratto, atteso da sei anni. A incrociare le braccia i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente delle aziende trasporto aereo settore handlers. Sugli scali toscani pesanti le ripercussioni, con quasi una settantina di voli cancellati. A Firenze stop a 24 partenze e 21 arrivi. A Pisa cancellati in tutto 23 voli, di cui otto in arrivo e i restanti in partenza.

I voli cancellati

Tra i voli cancellati in partenza da Firenze durante la mattinata dell'8 settembre, si segnalano il volo Lx 01683 per Zurigo, l'Air Dolomiti per Monaco, i voli Vueling per Madrid, Barcellona e Londra. Cancellati in arrivo i voli da Francoforte e da Zurigo, entrambi delle 9.50, l'lSN03139 da Bruxelles, quello della British Airways da Londra, Klm da Amsterdam delle 16.55. La Ita Airways ha comunicato la cancellazione dei voli AZ1676, 1678 e 1682 Firenze-Roma Fiumicino e AZ 1675, 1677 e 1681 Roma Fiumicino-Firenze. Sono invece 15 i voli cancellati in partenza da Pisa. Tra questi: EU00429 delle 10.20 per Dublino, FR08233 delle 11.30 per Praga, FR00587 delle 11.50 per Londra. Non partiranno nemmeno i voli Ryanair per Bruxelles delle 21.10 e per le East Midland delle 21.55. Otto i voli cancellati nella giornata, destinazione Pisa, come il Lufthansa atteso per le 17.45 da Francoforte, il British Airways da Londra in arrivo alle 13.10, e i Ryanair da Memmingen, Londra, Bruxelles, Praga.

I voli garantiti

Sono garantiti nella giornata i voli in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 e i voli di collegamento con le isole con un'unica frequenza giornaliera. Tra questi, si segnalano il 5709 Cagliari-Pisa, il 4873 Pisa-Trapani, SLD307 Elba-Firenze e SLD398 Firenze-Elba.