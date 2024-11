Sciopero ferrovie, raffica di cancellazioni in Toscana. I treni garantiti. Come chiedere il rimborso

Firenze, 24 novembre 2024 – Giornata difficile per chi viaggia in treno per lo sciopero di 24 ore (cominciato alle 21 di sabato 23 novembre), proclamato dai sindacati autonomi. Ripercussioni soprattutto sulle linee locali. Stamani, domenica 24 novembre, ci sono state diverse cancellazioni su molte linee come Lucca-Pisa, Pisa-Aulla, Grosseto-Firenze; Firenze-Viareggio, La Spezia-Pisa, Firenze-Lucca, Pontassieve-Arezzo, Firenze-Livorno, Arezzo-Firenze, Firenze-Follonica, Firenze-Borgo Sn Lorenzo, Firenze-Roma (regionale veloce).

Lo sciopero potrà toccare anche i treni ad alta velocità e di lunga percorrenza, ma esiste un elenco dei treni garantiti da Trenitalia in caso di sciopero, così come per Italo.

L'agitazione di questo weekend "si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività ferroviarie, portato avanti da un fronte ampio di sigle di base", ha spiegato l'Usb.

Trenitalia ricorda che “i viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.