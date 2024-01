Sciopero 8 gennaio, a Firenze disagi all’aeroporto. Autobus fermi a Pistoia

Firenze, 7 gennaio 2023 – Lunedì 8 gennaio possibile giornata di disagi per chi si mette in viaggio. All’aeroporto di Firenze Peretola incrocia le braccia il personale di terra. A Pistoia si fermano gli autobus.

Sciopero aerei, Ita cancella 20 voli

A causa dello sciopero di 24 ore domani, lunedì 8 gennaio 2024 del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e Venezia, Ita si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali. È quanto comunica una nota del vettore pubblicata sul sito ufficiale, informando che potrebbero verificarsi alcune modifiche dell'operativo dei voli di Ita Airways. La compagnia aerea, si legge ancora, "invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l'8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio".

Autobus fermi a Pistoia

Lunedì 8 gennaio è in programma anche lo sciopero dei bus sul territorio provinciale di Pistoia. Le corse dei mezzi potranno subire ritardi e cancellazioni tra le 8.30 e le 12.30 di lunedì, sia nei tratti urbani che in quelli extraurbani. Lo sciopero aziendale è stato indetto nei giorni scorsi dai sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti. L’agitazione sindacale riguarderà non solo gli autisti ma anche controllori e impiegati, compresi quelli delle biglietterie che per questo potrebbero non venire aperte. I motivi dello sciopero sono molteplici. "Uno dei problemi principali – sottolinea Massimo Scavetto, responsabile Uil Trasporti – è quella legata ai turni degli autisti: alcuni di questi prevedono tempi di cambio bus, tra una corsa e l’altra, serratissimi. Stiamo parlando di tempi sostanzialmente impossibili da rispettare, anche con tutta la buona volontà e professionalità di questo mondo. Alcuni orari sono dei disservizi programmati, con tanti disagi per noi che lavoriamo ma anche per i passeggeri che utilizzano i mezzi per spostarsi".

Autolinee Toscane invita i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it per avere tutti gli ultimi aggiornamenti sulle corse bus in servizio o meno. In alternativa, passeggeri e abbonati possono chiamare il numero verde 800 14 24 24, per avere informazioni aggiuntive sulla presenza o meno di bus, nelle varie tratte, durante lo sciopero.