Bus, autisti fermi per sciopero: possibili ritardi o cancellazioni

Pistoia, 7 gennaio 2024 – È in programma domani lo sciopero dei bus sul territorio provinciale di Pistoia. Le corse dei mezzi potranno subire ritardi e cancellazioni tra le 8.30 e le 12.30 di lunedì, sia nei tratti urbani che in quelli extraurbani. Lo sciopero aziendale è stato indetto nei giorni scorsi dai sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti. L’agitazione sindacale riguarderà non solo gli autisti ma anche controllori e impiegati, compresi quelli delle biglietterie che per questo potrebbero non venire aperte. I motivi dello sciopero sono molteplici. "Uno dei problemi principali – sottolinea Massimo Scavetto, responsabile Uil Trasporti – è quella legata ai turni degli autisti: alcuni di questi prevedono tempi di cambio bus, tra una corsa e l’altra, serratissimi. Stiamo parlando di tempi sostanzialmente impossibili da rispettare, anche con tutta la buona volontà e professionalità di questo mondo. Alcuni orari sono dei disservizi programmati, con tanti disagi per noi che lavoriamo ma anche per i passeggeri che utilizzano i mezzi per spostarsi".

Nella comunicazione ufficiale dei due sindacati, tra i motivi dello sciopero, si indicano anche la "carente formazione del personale viaggiante sulle nuove linee" e "la tardiva informazione all’utenza sul cambiamento del servizio". Oltre allo sciopero dei mezzi, domani è previsto un presidio sindacale, aperto alla cittadinanza, in via Filippo Pacini 47. All’indirizzo corrisponde la ex sede Copit, oggi divenuta la "casa" di Autolinee Toscane a Pistoia.

“Con questo presidio vogliamo sensibilizzare la cittadinanza – annunciano gli organizzatori dello sciopero – sulle problematiche che viviamo tutti i giorni e che, in parte, ricadono anche su di loro, nel servizio bus. Vogliamo spiegare alla città perché scioperiamo". Autolinee Toscane, da par suo, invita i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it per avere tutti gli ultimi aggiornamenti sulle corse bus in servizio o meno. In alternativa, passeggeri e abbonati possono chiamare il numero verde 800 14 24 24, per avere informazioni aggiuntive sulla presenza o meno di bus, nelle varie tratte, durante lo sciopero.