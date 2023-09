Sciopero trasporti di venerdì 29 settembre, Salvini firma la precettazione: “Durerà 4 ore”

Firenze, 27 settembre 2023 – Si stava profilando un venerdì nero per i trasporti, anche in Toscana, a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dall’Usb. I disagi saranno però più limitati, in quanto vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale programmato il 29 settembre 2023, che sarà di sole 4 ore. Attenzione però: la precettazione riguarda solo il trasporto pubblico locale, non lo stop degli aerei che durerà invece 24 ore.

Da quando è iniziato il nuovo anno scolastico, è il secondo sciopero degli autoferrotranvieri proclamato dai sindacati di base, dopo quello, di 24 ore, indetto sempre a livello nazionale lo scorso 18 settembre, che però ha interessato solo il trasporto pubblico locale. Quello di venerdì 29 settembre riguarderà anche treni e trasporto aereo.

Aerei

Per quanto riguarda il trasporto aereo si prospetta una giornata da bollino nero quella di venerdì 29 settembre a causa dello sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell’handling. A proclamare lo stop la Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl ma "non è stata raggiunta una intesa soddisfacente” e quindi è stato confermato lo sciopero, spiegano le sigle sindacali.

Le ragioni dello sciopero

Aumenti salariali e una maggiore sicurezza sul lavoro le ragioni della protesta di Usb, che chiede anche l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro a seguito delle tante morti bianche (in Toscana 48 nel 2023) avvenute sul posto di lavoro o in itinere.

Le fasce di garanzia

Le nuove modalità di sciopero e le relative fasce di garanzia saranno comunicate entro qualche ora dalle aziende di trasporto non appena riceveranno la comunicazione ufficiale dal ministero.