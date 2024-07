Sciopero 18 luglio in Toscana per bus e tramvia: gli orari, occhio ai possibli disagi

Firenze, 17 luglio 2024 - Possibili disagi per chi si muove con gli autobus in Toscana e con la tramvia a Firenze. Giovedì 18 luglio è previsto uno sciopero di quattro ore del personale di bus e tramvia per il rinnovo del contratto nazionale della mobilità tpl-autoferrotranvieri.

Attenzione ai possibili disagi di giovedì 18 luglio: i bus urbani ed extraurbani potrebbero andare a singhiozzo

Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal e sarà accompagnato da un presidio regionale, a Firenze, davanti alla Prefettura dalle 10,30 alle 12,30.

I lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia perchè il contratto, scaduto nel 2023, necessita di un rinnovo urgente, spiegano i sindacati, per tutelare i diritti degli utenti e dei lavoratori del settore.

Tra i temi più caldi, la qualità del servizio offerto, la sicurezza degli addetti e la necessità di raggiungere livelli retributivi adeguati. I sindacati chiedono condizioni di lavoro migliori, più attenzione ai tempi di conciliazione vita-lavoro e una rapida risposta al purtroppo crescente fenomeno delle aggressioni al personale viaggiante.

La trattativa per il rinnovo del contratto, iniziata tempestivamente, si è interrotta, si legge nella nota sindacale, “a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali”. Per questo, i sindacati hanno deciso di procedere con lo sciopero.

Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal Toscana spiegano: "Vogliamo dare risposta al diritto alla mobilità delle persone migliorando il servizio di trasporto pubblico per renderlo moderno, efficace e di qualità, nell’interesse di tutti. Cerchiamo di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore e di dare loro un giusto adeguamento salariale. Tutto questo passa anche dal rinnovo del contratto nazionale”.

Modalità dello sciopero

Autolinee Toscane (bus urbano-extraurbano): personale viaggiante orario 18-22 (impiegati e operai ultime 4 ore del turno)

- Gest (tramvia fiorentina): movimento con modalità dalle 9:30 alle 13:30, manutenzione con modalità ultime 4 ore del turno, impiegati con modalità ultime 4 ore del turno

- Fratelli Alterini (bus extraurbano Valdarno): movimento con modalità ore 18-22, manutenzione con modalità ultime 4 ore del turno, impiegati con modalità ultime 4 ore del turno