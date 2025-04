Tasse, scatta la maratona. Le novità del modello 730 e le principali detrazioni

Firenze, 7 aprile 2025 - Con l’inizio della stagione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il modello 730/2025, destinato a dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi del 2024 e detrarre le spese sostenute nello stesso anno. Il modello, disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia, dovrà essere presentato entro il 30 settembre direttamente tramite i servizi telematici, a un Caf, a un professionista abilitato o al sostituto d’imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale.

Il 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, redditi diversi e alcuni assoggettabili a tassazione separata.

Tra le principali novità del 2025, grazie alla riforma fiscale , il 730 permette di dichiarare nuovi tipi di redditi prima riservati al modello Redditi Persone Fisiche, inclusi i redditi soggetti a tassazione separata e le plusvalenze finanziarie. Inoltre, la revisione Irpef prevede tre scaglioni e aliquote con un aumento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente fino a 1.955 euro per chi guadagna fino a 15mila euro. Confermato anche il bonus tredicesima di 100 euro per i redditi fino a 28mila euro, mentre per i lavoratori della sicurezza sono state aggiornate le detrazioni specifiche.

Il contribuente che sceglie di utilizzare il 730 precompilato, in caso di dati non corretti o incompleti, può modificarli, integrando redditi non riportati e aggiungendo oneri detraibili e deducibili. Se accettato senza variazioni, il 730 può essere inviato direttamente online. Chi non ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio deve rivolgersi ad un Caf o a un professionista abilitato.

Il contribuente che presenta il 730 direttamente all’Agenzia delle Entrate deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, compilare la scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef e verificare che i dati precompilati siano corretti e completi. Tra le principali novità del 2025 ci sono anche le agevolazioni sui bonus edilizi. Il Superbonus prevede una detrazione del 70% per le spese sostenute nel 2024, rateizzabile in dieci anni. Il bonus mobili e grandi elettrodomestici fissa il limite di spesa a 5mila euro, mentre il sismabonus e il bonus barriere permettono di detrarre le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in questo caso con detrazione in dieci anni. Infine, per le locazioni brevi è stata introdotta una nuova aliquota del 26%, ridotta al 21% per chi affitta una sola unità immobiliare, ed è stato introdotto in dichiarazione l’obbligo di indicare il Cin per chi affitta ai turisti.