I nostri soldi: quanti risparmi hanno i toscani sul conto corrente? Un tesoro da 191 miliardi di euro

Firenze, 29 maggio 2025 – Oltre 191 miliardi di euro: a tanto ammonta il risparmio complessivo delle famiglie e delle imprese toscane, tra denaro depositato in banca e somme investite in fondi, titoli o azioni. È quanto emerge dai dati elaborati da Fabi e Withub su base Banca d’Italia e Istat, aggiornati al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, in Toscana, come nel resto del Paese, calano i depositi bancari, mentre aumentano sensibilmente gli investimenti finanziari, con punte di crescita superiori al 45% in diverse province. A livello nazionale il valore dei risparmi ha superato i 2.200 miliardi di euro, di cui oltre 1.100 miliardi sono ancora fermi sui conti correnti, mentre poco più di 1.000 miliardi sono stati investiti.

Firenze guida la classifica regionale per risparmio pro capite, seguita da Lucca e Siena. Ma i dati raccontano anche un cambio di mentalità diffuso: sempre più toscani scelgono di far fruttare il proprio denaro invece che lasciarlo fermo in banca. Ecco, provincia per provincia, quanti soldi hanno davvero in tasca (e in banca) i toscani.