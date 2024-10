Olio, la resa delle olive 2024 in Toscana

Firenze, 18 ottobre 2024 – La raccolta delle olive è iniziata e il clima è di ottimismo. Secondo gli addetti ai lavori, quest’anno andrà decisamente meglio del 2023. Le stime sono per un 35-40 per cento in più, per una raccolta che arriverà probabilmente ai 150 mila quintali. Ma quale sarà la resa? Alla fine sembra che, nonostante le grandi quantità raccolte, le rese di olio saranno modeste, soprattutto nel centro-nord Italia. Sulla base dei dati del portale dell’olio d’oliva del Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale, aggiornati al 15 ottobre 2024, in Toscana sono state raccolte fino ad ora 5.542 tonnellate di olive e sono state prodotte 557 tonnellate di olio, con una resa del 10 per cento, inferiore alla media nazionale del 12 per cento. Ecco come stanno andando raccolta e produzione, provincia per provincia.

