La Toscana e i funghi pericolosi: ecco quelli velenosi in cui possiamo imbatterci, parla l'esperto

Firenze, 19 settembre 2024 - La Toscana è un territorio ricco di funghi. Attenzione, però; chi non ne ha una conoscenza approfondita rischia seri problemi di salute. Ne parliamo con Nicola Sitta, micologo libero professionista e docente ai corsi di formazione per micologi.

Funghi, le regole da seguire e gli errori da evitare

Intanto, una premessa: “In Toscana e, in generale, nelle regioni peninsulari, il problema maggiore è rappresentato dai funghi velenosi raccolti per errore e confusi con specie commestibili, mentre nelle regioni del nord Italia creano un maggior numero di problemi alcune specie commestibili come i chiodini”.

In tal senso, consiglia l’esperto, “invito le persone che amano raccogliere i funghi a farli controllare presso gli Ispettorati micologici delle ASL. Inoltre ci si può documentare attraverso la "Guida ragionata alla commestibilità dei funghi" gratuitamente scaricabile online”. Ecco alcune specie velenose cui prestare attenzione, sia per numerosità dei casi di intossicazione, sia per pericolosità: