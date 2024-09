In Toscana c'è un meteo dei funghi: le zone migliori e la ricerca incessante del porcino

Firenze, 16 settembre 2024 - I grandi appassionati di funghi, i cercatori incalliti, diranno in coro che non ci sono zone più o meno buone. Perché ognuno ha il suo segreto, il suo posto speciale dove trovare porcini e affini. Per tutti gli altri, il modo per capire in che zona andare per una buona raccolta c'è. E' una sorta di meteo dei funghi. E' ospitato dal sito funghimagazine e fornisce una serie di indicazioni sulle nascite di funghi. Incrociando i dati meteo veri e propri con le segnalazioni, stima dove la raccolta potrebbe essere più soddisfacente. Detto questo, molti si affidano al loro intuito, alle loro capacità, all'esperienza e all'occhio allenato dopo anni e centinaia di chilometri percorsi nei boschi.

Le regole da seguire e gli errori da non fare