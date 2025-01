Riviviamo il 2024 in Toscana: i fatti di un intero anno

Firenze, 1 gennaio 2025 - Un intero anno di fatti. Un caleiscopio di eventi belli e brutti che hanno caratterizzato il 2024. Riviviamo insieme gli ultimi dodici mesi in Toscana. Un anno che è stato pesantemente segnato dal tema della sicurezza sul lavoro. Le stragi di via Mariti a Firenze e di Calenzano, che hanno aperto e chiuso questo 2024, ci ricordano una volta di più che di lavoro si muore, tragicamente, ancora. Ma è stato anche un 2024 di soddisfazioni, di eventi, spettacoli e concerti. Un anno caratterizzato anche dalle elezioni amministrative, con gli elettori che hanno scelto i nuovi primi cittadini in tanti comuni. Dodici mesi da rivivere insieme mentre ci affacciamo sul 2025.