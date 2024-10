Cosa fare coi bambini nel week-end in Toscana. Sei luoghi da vedere vicino a casa

Firenze, 16 ottobre 2024 - La domanda è sempre la stessa: cosa fare nel week-end coi bambini in Toscana? Le soluzioni di certo non mancano, ma in attesa che le città si preparino al Natale - eh sì, manca sempre meno... - e con un meteo che sempre più spesso fa i capricci, l'arrivo del fine-settimana è sempre un momento particolare per i genitori. I bimbi non vanno a scuola e il rischio di chiudersi in casa davanti alla tv è sempre dietro l'angolo, ma per fortuna il Granducato offre luoghi che anche in autunno e inverno possono consentire ai più piccoli di trascorrere una giornata in allegria. Vediamo quindi sei soluzioni a portata di mano che magari non tutti conoscono.