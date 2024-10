Come aprire un negozio. Le scelte per non sbagliare e gli incentivi disponibili: la guida di Confesercenti Toscana

Firenze, 14 ottobre 2024 - Cosa serve per aprire ex novo un’attività commerciale? E quali agevolazioni possono essere utilizzate? A fare il punto è Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana. Cosa serve per partire? "Serve prima di tutto una precisa idea imprenditoriale, ben studiata, analizzata e pianificata, partendo dall’analisi dell’offerta già esistente nella città, borgo, centro storico o periferia, così da poter adattare il meglio possibile quello che noi vogliamo aprire rispetto all’offerta già esistente. È importante che mission e vision siano razionalmente declinate nel concreto secondo una strategia chiara. Dal business plan derivano le scelte: come collocarsi sul mercato, quali investimenti fare e come reperire la finanza necessaria".