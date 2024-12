Miglior cibo al mondo, classifica: Toscana ok, ma in Italia c'è chi va meglio

Firenze, 30 dicembre 2024 - Come si posiziona la cucina toscana nel mondo? La risposta a questa domanda ci viene offerta come ogni anno dal portale gastronomico TasteAtlas, che stila una classifica dei "100 Best Food Regions in the World". Per ciascuna regione sono indicati anche i piatti più buoni da provare, i migliori produttori gourmet e i ristoranti tradizionali più famosi.

Tre delle prime 10 regioni nella lista 2024/25 sono italiane. E una di queste è la Toscana. Tra i piatti più famosi, spiccano come protagonisti la bistecca alla fiorentina, le pappardelle al cinghiale e i pici, un particolare tipo di pasta fatta a mano.

La graduatoria prende in considerazione le regioni di tutti e 5 i continenti: questo conferisce ancora più prestigio alle posizioni raggiunte dall'Italia e dalle sue specialità culinarie.

Ecco le posizioni e i giudizi.