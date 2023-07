Saracino, l’esito della commissione per il bozzetto della lancia d’oro

Arezzo, 26 luglio 2023 – Nella giornata odierna si è riunita la commissione per la scelta del bozzetto dal quale sarà realizzata la Lancia d'oro della 144esima Giostra del Saracino dedicata al centenario della fondazione dell'Arezzo Calcio. Erano presenti in commissione l’assessore comunale Alberto Merelli, l’amministratore delegato dell’SS Arezzo Sabatino Selvaggio e l’addetta stampa della Giostra del Saracino Federica Guerri, oltre al consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini e al Maestro Intagliatore Francesco Conti che realizzerà il trofeo in palio domenica 3 settembre.

Il bozzetto vincitore e il suo autore saranno svelati sabato 26 agosto durante la conferenza stampa di presentazione della Lancia d’Oro.

Al fine di valorizzare le numerose opere pervenute e l’impegno profuso da tutti i partecipanti al concorso di idee, in concomitanza con la Giostra del Saracino e la ricorrenza, il 10 settembre, del centenario dell’Arezzo Calcio, sarà allestista una mostra nella quale saranno esposti tutti i bozzetti presentati.