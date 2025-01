Arezzo, 9 gennaio 2025 – Sansepolcro, sicurezza del quartiere Cisa: incontro fra istituzioni e pro loco.

Individuare soluzioni che possano mettere un freno alla crescente ondata di scorrerie ladresche che si verificano da tempo nella zona. Questo l’obiettivo del confronto voluto dall’Amministrazione comunale con gli esponenti della pro loco “Cisa” in rappresentanza degli abitanti del popoloso quartiere che sorge a nord-ovest di Sansepolcro. “I ripetuti episodi di cronaca verificatisi sul posto” ha detto il sindaco Innocenti “richiedono vengano adottate misure che, per quanto di nostra competenza, possano arginare il fenomeno, concordandole con la popolazione residente”. Oltre al sindaco, presenti all’incontro il vicesindaco Marzi, l’assessore Menichella, il Presidente del Consiglio Antonelli. Il faccia a faccia, definito da ambo le parti “cordiale e costruttivo”, ha messo sul tappeto idee e iniziative di prossima realizzazione. Per quanto riguarda il Comune, assicurato l’incremento di alcuni punti luce sulla fascia territoriale interessata e la collocazione di ulteriori telecamere di contesto destinate alla videosorveglianza. Al vaglio anche la presenza sul posto di pattuglie della Polizia Municipale in determinate ore della giornata. La pro loco “Cisa” da parte sua riproporrà la fattibilità del cosiddetto “controllo di vicinato”, raccomandando agli abitanti della zona di segnalare sempre, al Comune e alle Forze dell’Ordine, eventuali presenze sospette che circolano nei pressi delle strade del quartiere.