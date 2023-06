Sanità: taglio estivo dei posti letto in ospedale. Ecco dove

Firenze, 5 giugno 2023 - Il sindacato ha lanciato l’allarme sostituzioni per ferie nel mondo della sanità. Oltre a questo, si somma il consueto taglio estivo dei posti letto. Per quanto riguarda l’Asl centro, si parla, come lo scorso anno, di una diminuzione del 10% dei posti letto totali nella prima quindicina di agosto.

Su un totale di 2247 posti letto ospedalieri (compresi low care), fanno sapere dall’azienda, si prevede una riduzione maggiore nella settimana centrale di agosto, circa il 10% appunto, e minori chiusure nei mesi di luglio e settembre.

Le principali attività interessate a una maggiore riduzione sono la chirurgia programmata, l’area medica e la terapia sub intensiva.

Per quanto riguarda gli ospedali dell’area fiorentina, il piano per le chiusure estive si mantiene invariato. Per quanto riguarda il San Giovanni di Dio si evidenzia una riduzione rispetto al 2022 di posti letto in area medica, mentre per quanto riguarda i letti di sub intensiva resta la stessa programmazione dello scorso anno e rimangono attivi tutti i posti letto di TI neonatale per il periodo estivo. Per l’ospedale Santa Maria Annunziata resta invariata l’attività della chirurgia programmata, mentre è prevista una riduzione di posti letto in area medica rispetto allo scorso anno.

Novità di quest’anno invece l’apertura dell’ospedale di Comunità di Camerata che resta attivo in estate con i letti di cure intermedie. Situazione simile anche per Santa Maria Nuova in cui si prevede una riduzione minima di posti letto in area medica per il periodo estivo. Relativamente all’ospedale del Mugello e al Serristori, durante l’estate ci saranno meno posti letto nell’area chirurgica nelle due settimane centrali di agosto.

L’Azienda Careggi, si legge in una nota, come consuetudine nel periodo estivo prosegue la maggior parte della attività assistenziali. Le chiusure estive sono limitate alle attività chirurgiche elettive a bassa complessità ed ambulatoriali, prevalentemente dalla metà di luglio fino ad agosto, caratterizzate da una fisiologica flessione della domanda, in questa parte dell’anno. Proseguono senza soluzione di continuità assistenziale le urgenze e le attività chirurgiche oncologiche. Per quanto riguarda i corsi sulla sicurezza questi sono organizzati tenendo conto delle riduzioni estive ed, eccetto quelli per neoassunti, non sono svolti nel periodo che va da giugno a settembre.

Le maggiori chiusure previste per l’ospedale San Giuseppe di Empoli (area medica setting 1 A1 e blocco G) sono dovute al fatto dell’avvio dei lavori di ristrutturazione per incrementare i letti di terapia sub intensiva, oltre che per gli interventi di riqualificazione della struttura (blocco G). A differenza degli anni scorsi, per compensare la riduzione di posti letto rimarranno aperti per il periodo estivo i letti di cure intermedie e di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale degli Infermi di San Miniato. Per quanto riguarda l’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio sono previsti lavori per la realizzazione della PACU (Post acute care unite).

Per Prato, le chiusure dei posti letto si mantengono in linea rispetto alla precedente estate. L'attività chirurgica subirà una rimodulazione dei posti a partire dall'ultima settimana di luglio e fino alla prima di settembre.

Anche le chiusure estive dell’ospedale San Jacopo di Pistoia sono sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno. Saranno ridotti i posti letto di area chirurgica, di cui 10 nel setting B di chirurgica programmata e 10 nella Week Surgery. Come lo scorso anno, anche in terapia sub intensiva saranno ridotti 4 posti letto.

Allargando lo sguardo alle altre città toscane, ecco che Massa vedrà la riduzione di 24 letti di Week hospital e 16 letti di Day surgery la settimana prima e dopo ferragosto. A Livorno, dal primo giugno al 30 settembre, 4 posti letto in meno in nefrologia e, dal 15 al 30 settembre, 8 posti letto in meno in chirurgia. Quanto a Lucca, si segnala il taglio di 10 posti letto di chirurgia d’urgenza dal 5 giugno al 30 settembre. In Versilia, meno 12 posti letto in area chirurgica dal 15 giugno fino a settembre.