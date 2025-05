Arezzo, 10 maggio 2025 – Bilancio consuntivo, Mariotti: “ 1.500.000,00 Euro destinati agli investimenti pubblici su progetti da cantierare entro l’anno”.

Sono stati proprio gli investimenti per circa 1.500.000,00 nel solo 2024 e la programmazione di opere pubbliche, quali anticamera della progettazione, gli elementi che hanno contraddistinto l’operato dell’Amministrazione nell’annualità passata. Nonostante le difficoltà congiunturali e strutturali, la capacità di reazione al cambiamento dell’Amministrazione comunale è stata esemplare, figlia di quel cambio di passo tanto atteso dalla comunità anghiarese.

Il rendiconto presentato è la cartina di tornasole della serietà di questa amministrazione che, al netto delle difficoltà legate ad un passato “poco oculato”, ha potenziato la sua capacità progettuale ed è prossima, in vista della buona stagione, ad appaltare numerosi cantieri, erogato risorse straordinarie, alle famiglie, alla scuola e al panorama sportivo.

Si pensi all’importanza delle tariffe calmierate per asilo e mensa, al bonus bebè, ai contributi alle associazioni del territorio, agli interventi sul diritto allo studio, e per le politiche giovanili, agli sconti in tariffa TARI di cui si è fatto carico il Comune per coprire i costi per lo smaltimento in piattaforma ecologica.

“Nessuno è stato lasciato solo, - chiosa l’assessore al bilancio Mariotti - perché il Comune ha risposto alle richieste con prontezza e rapidità, attraverso strumenti concreti ed efficaci, rivolti alle esigenze reali della nostra comunità.

Anche sul fronte dell’erogazione dei servizi pubblici, messi a dura prova dagli effetti del caro vita, l’Amministrazione anghiarese non ha lesinato i propri sforzi, sapendone garantire la continuità e l’efficienza.”

“Il commento finale della capogruppo Roberta Giorni è la sintesi di numeri del bilancio approvato: “Serietà, autorevolezza, affidabilità. Questa è la percezione oggi di Anghiari.

Molto diversa da quella di anni fa. Oggi abbiamo approvato il consuntivo che riporta un risultato storico. Una tesoreria positiva di 1,2 milioni, destinati in gran parte agli investimenti sul territorio. Anghiari ora guarda il futuro con occhi trasparenti”