Arezzo, 15 febbraio 2025 – San Valentino, il Comune di Castiglion Fiorentino celebra le coppie che nell’anno appena trascorso hanno festeggiato 50 e 60 anni di matrimonio

Nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, il Comune di Castiglion Fiorentino celebra le coppie che nell’anno appena trascorso hanno festeggiato 50 e 60 anni di matrimonio, ovvero le nozze d’oro e le nozze di diamante.

Ieri pomeriggio, alle ore 18.00, nella Sala San Michele di Palazzo Comunale, decine di coppie residenti nel Comune di Castiglion Fiorentino hanno ricevuto il saluto e l’omaggio da parte del Sindaco Mario Agnelli e di tutta l’Amministrazione Comunale per questo emozionante traguardo.

L’evento, che a Castiglion Fiorentino è un appuntamento fisso ormai da anni, rappresenta una bella occasione per onorare l’amore e la dedizione di coppie di coniugi che hanno condiviso un percorso di vita lungo cinquant’anni o più. È un momento di festa ma anche di riconoscimento, non solo per i festeggiati, ma anche per un’intera comunità che celebra i valori dell’unione, del rispetto e della famiglia.

“Per noi San Valentino è festeggiare le coppie dei nostri genitori e dei nostri nonni che hanno detto il fatidico “sì” almeno mezzo secolo fa”, dichiara il Sindaco Mario Agnelli. “Congratulazioni a tutti quelli che abbiamo avuto la possibilità di festeggiare e anche quelli che non sono potuti venire stasera”, conclude Agnelli.