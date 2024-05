San Giovanni, al via i lavori di asfaltatura

Arezzo, 17 maggio 2024 – A partire da lunedì 20 maggio inizieranno i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali a San Giovanni Valdarno. Le prime zone ad essere interessate dagli interventi di rifacimento del manto stradale saranno Borro al Quercio e Borro della Rigaia. La ditta incaricata proseguirà poi in via Fornaci Maddii e Borro della Madonna. La circolazione dei veicoli subirà alcune modifiche e sarà previsto il senso unico alternato nei tratti interessati dai lavori. In Borro della Rigiaia e via Fornaci Maddii (nel primo tratto da via Martiri della Libertà fino a via Vetri Vecchi) la strada sarà invece chiusa per brevi periodi in tutte le direzioni. Le operazioni di asfaltatura interessano, successivamente, via del Porcellino, via Montegrappa, via Rosai e via Napoli (nel tratto di fronte all'ufficio postale). In tutte queste strade saranno istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata nel periodo previsto peri lavori. Via Montegrappa e via Rosai saranno chiuse al transito secondo lo stato di avanzamento dei lavori. In via del Porcellino sarà invece istituito il senso unico di circolazione in direzione San Giovanni Valdarno-Figline Valdarno. I veicoli provenienti da Cavriglia per raggiungere San Giovanni, dovranno obbligatoriamente svoltare in direzione Figline e percorrere la Strada regionale 69. Nel programma di interventi è stata prevista anche l'asfaltatura intorno all'ospedale Santa Maria alla Gruccia, in piazza del Volontariato. Sarà garantita la viabilità, salvo nei punti più critici, per brevi periodi, in cui l'Ospedale sarà raggiungibile, eccetto mezzi di soccorso, transitando da Montevarchi. Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri appartenenti agli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni. La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.