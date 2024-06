Rotary Firenze: si chiude un’annata ricca di service, premi e impegno sociale

Firenze, 28 giugno 2024 – Non è solo il più antico della città ma è anche molto numeroso il Rotary Club Firenze, che ha visto riuniti soci, amici e ospiti di rilievo a Villa Viviani, in occasione del tradizionale passaggio della “Campana” tra il presidente uscente, Niccolò Abriani, e quello entrante Simone Ferri Graziani. Una serata ricca di emozioni, che è stata prima di tutto l’occasione per ricordare le numerose attività ed i service effettuati nel corso dell’anno rotariano 2023/24, fra cui spiccano quello destinato alla Croce Rossa di Firenze, a progetti di ricerca scientifica sulle patologie rare pediatriche condotti nel Laboratorio di Screening Neonatale del Meyer, all’Associazione “IN ARMONIA” – prima orchestra inclusiva della Toscana per Il percorso formativo e didattico di 27 ragazzi - ed a “Rise Against Hunger Italia”, che ha assicurato il pasto a 93 bambini dello Zimbabwe per un anno. Accanto alle azioni sociali anche il Progetto “START UP SOSTENIBILI”, che ha premiato giovani startup operanti nel nostro territorio, impegnate nella valorizzazione del tema della sostenibilità ambientale e della salute delle persone. Importanti anche i premi sostenuti, in primis l’edizione 2024 del Premio Leonardo da Vinci, assegnato a Tours ad una giovane pittrice, poi il Premio dedicato al socio Emilio Poesio e assegnato ad un brillante giovane attore; ancora il Premio “Leonardo Masotti”, assegnato a due giovani neolaureati in Scienza dell’informazione per le loro tesi innovative, e in ultimo il concorso fotografico “La bellezza dell’anima”, in collaborazione con Caritas da cui sarà tratto un calendario per il prossimo anno. “In totale - ha sottolineato il presidente Abriani - le azioni sociali, le borse di studio e i premi di laurea di quest’anno hanno avuto un valore di oltre 35.000 euro e ne siamo molto fieri”.

Un plauso speciale per l'Associazione La nottola di minerva e per la sua presidente Stefania Costa, che ha realizzato alcuni importanti appuntamenti artistici e culturali nel corso dell'annata. Al termine della serata Niccolò Abriani ha passato le consegne a Simone Ferri Graziani, che presiederà il Club nell’anno del suo Centenario.