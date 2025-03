Arezzo, 28 marzo 2025 – Rossi Palazzini: Aumentano i parcheggi ZTL per i residenti

Dichiarazioni dei Capigruppo Federico Rossi Lega e Francesco Palazzini Fratelli d'Italia

I residenti avranno 21 posti auto in più grazie all'azione congiunta dei Capigruppo Rossi Federico Lega, Francesco Palazzini FDI e dell'Assessore Casi.

"Continua l'attenzione da parte dei partiti Lega e Fratelli d'Italia in merito all'aumento dei parcheggi ZTL nel Comune di Arezzo. Si tratta di un intervento per andare incontro alle richieste degli abitanti, per continuare a garantire un numero adeguato di stalli a loro riservati.

Su nostra iniziativa a breve sarà approvata la delibera in Giunta, incrementando di 21 unità il numero dei parcheggi riservati ai residenti, che si aggiungeranno ai 35 già realizzati in questo anno per un totale di 56 posti.

L'attuale numero infatti non è sufficiente per soddisfare le reali necessità dei cittadini che ne hanno diritto. Proprio per questo la nostra azione va in questa direzione rispondendo in maniera concreta alle necessità dei residenti. È già pronta la mappa dei nuovi parcheggi questi saranno posizionati, sei in Via Garibaldi zona Porta Trento Trieste, nove in Via Garibaldi zona Ex caserma Piave e sei al parcheggio Pietri entrata di San Domenico.

Ringraziamo l'Amministrazione comunale e in particolare l'Assessore Casi che ha seguito passo dopo passo la problematica. Continueremo ad attenzionare questa tematica per rispondere con fatti concreti ai bisogni degli aretini."