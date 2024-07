Rossana Casale domani a Punto Radio Cascina

Radio Cascina arriva Rossana Casale, che sarà ospite del programma in onda domani alle 14 e condotta da Luca Doni. Grazie alla collaborazione di Alex Galli, Casale presenterà in trasmissione il suo ultimo singolo "Shades of blue": toscana d'adozione, la cantante presenta il suo nuovo singolo e nuovo lyric video che anticipano l'uscita del suo nuovo album previsto per l'autunno: "Almost blue" è un lavoro jazz su etichetta Giotto Music e distribuito Egea. Il nuovo brano, racconta Rossana Casale, "nasce prima dal testo ed è ispirato ad una mia esperienza quasi mistica vissuta in una giornata di inizio autunno: ero seduta sulla spiaggia e il cielo e il mare si specchiavano perfettamente uno dentro l’altro fino a rendere impossibile distinguere la linea dell’orizzonte". "Erano una cosa sola - aggiunge la cantante - e mostravano tutte le tinte di blu, di azzurro, di turchese, di indaco. Non so se mi sono ritrovata a pregare o solo a immergermi in quella meravigliosa solitudine ma il mio pensiero si ritrovava a viaggiare molto in alto, quasi a perdersi là, dove vanno a riposare i mille ricordi delle persone che abbiamo amato. Sono tornata a casa con la necessità di scrivere e l’ho fatto con trasporto e semplicità per non perdere l’intensità di quello che avevo vissuto. Una cadenza ritmica però mi girava in testa e così ho scritto il testo in metrica e in inglese. Poi ho chiamato il maestro Luigi Bonafede, straordinario pianista jazz, e ho chiesto a lui di utilizzare la sua forte identità compositiva per creare la musica".