Ristoranti stellati, consegnate le targhe Michelin 2025 in Toscana

Carrara, 26 febbraio 2025 – Si è svolta martedì a Marina di Carrara, al Bar Disco Club Barlume, la consegna delle targhe Michelin 2025 ai 44 ristoranti toscani che quest’anno hanno ricevuto la Stella Michelin.

L’evento è stato organizzato nell’ambito della partecipazione di Metro Italia a “Tirreno CT”, la fiera di riferimento in Centro Italia per gli operatori dell'ospitalità, della ristorazione e del turismo in corso a Massa fino ad oggi.

La Toscana nel 2025 è al terzo posto per numero di ristoranti stellati Michelin, dopo Lombardia e Campania. Una conferma per un territorio che è culla della promozione della tradizione e dell’innovazione culinaria italiana, della ricerca del gusto e della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.

“Siamo entusiasti di aver consegnato ufficialmente le targhe Michelin 2025 ai ristoranti toscani che quest’anno hanno ricevuto la stella. La Toscana è una regione di grande potenziale per noi. Proprio a Pontedera inaugureremo nei prossimi mesi la nostra terza piattaforma logistica dedicata alle consegne destinate ai clienti toscani, che ci permetterà di fornire loro un servizio eccellente”, dice Guido Cassago, responsabile Regional Sales Toscana, Liguria, Piemonte di Metro Italia.

“Il momento della consegna delle targhe rappresenta l’apice del significato che noi di Metro Italia diamo alla partnership con la Guida Michelin, giunta all’ottavo anno consecutivo. In questo modo confermiamo la nostra vicinanza e il supporto ai nostri clienti che hanno ottenuto questo ambito riconoscimento e che si distinguono ogni giorno per l’utilizzo sapiente delle migliori materie prime e per l’abilità di rendere ogni piatto un’esperienza culinaria senza precedenti”, ha aggiunto Simona Bianco, responsabile del marketing di Metro.

I ristoranti premiati da Michelin nel 2025 sono:

PRATO

1 Stella: Paca (Prato)

FIRENZE

3 Stelle: Enoteca Pinchiorri (Firenze)

2 Stelle: Santa Elisabetta (Firenze

1 Stella: Atto di Vito Mollica (Firenze), Borgo San Jacopo (Firenze), Gucci Osteria da Massimo Bottura (Firenze), Il Palagio (Firenze), Saporium Firenze (Firenze), Serrae Villa Fiesole (Fiesole), Osteria di Passignano (Passignano), La Torre (Tavernelle Val di Pesa), Atman (Vinci)

SIENA

2 Stelle: Arnolfo (Colle Val d’Elsa)

1 Stella: Contrada (Castelnuovo Berardenga), Il Poggio Rosso (Castelnuovo Berardenga), L’Asinello (Castelnuovo Berardenga), Il Visibilio (Castelnuovo Berardenga), Osmosi (Montepulciano), La Sala dei Grappoli (Montalcino), Saporium (Chiusdino), Il Pievano (Gaiole in Chianti), Castello di Fighine (San Casciano dei Bagni), Linfa (San Gimignano)

LUCCA

2 Stelle: Il piccolo principe (Viareggio)

1 Stella: Lux Lucis (Forte dei Marmi), La Magnolia (Forte dei Marmi), Bistrot (Forte dei Marmi), Lorenzo (Forte dei Marmi), La Pineta (Marina di Bibbona), Butterfly (Marlia), Lunasia (Viareggio), Romano (Viareggio)

GROSSETO

2 Stelle: Caino (Montemerano)

1 Stella: La Trattoria Enrico Bartolini (Castiglione della Pescaia), Bracali (Ghirlanda), Gabbiano 3.0 (Marina di Grosseto), Il Pellicano (Porto Ercole), Silene (Seggiano)

LIVORNO

1 Stella: La Pineta (Marina di Bibbona)

MASSA CARRARA

1 Stella: Locanda de Banchieri (Fosdinovo)

AREZZO

1 Stella: Octavin (Arezzo), Terramira (Capolona), Il Falconiere (San Martino)

PISA

1 Stella: Cannavacciuolo Vineyard (Casanova di Terricciola)