Dalla ‘challenge’ all'adescamento, i rischi del web per gli adolescenti

Firenze, 19 settembre 2023 - Quando iniziare ad avvicinare i bambini al web? Con quali regole? Come proteggersi da adescamenti e cyberbullismo? Sarà la psicologa della Polizia di Stato Cristina Bonucchi, a rispondere a queste domande in occasione del webinar organizzato da Poste Italiane nell'ambito del ciclo sull'educazione digitale. L'appuntamento online con “I minori in rete: dallo sharenting alla consapevolezza digitale” è per mercoledì 20 settembre, alle 17. Per partecipare è possibile collegarsi a questo indirizzo: www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html.

L'evento sarà inoltre disponibile in streaming fino a lunedì 25 settembre. Un'opportunità per i genitori che hanno, in particolare, figli adolescenti, tra i più esposti ai rischi della rete. La Polizia di Stato, anche sul suo sito, fornisce consigli utili proprio per chi ha figli dagli 11 ai 17 anni.

Rischio online: quando fare attenzione

Se il figlio adolescente cambia atteggiamento o si comporta improvvisamente in modo diverso, suggeriscono gli esperti della Polizia Postale, è bene fermarsi un attimo, prestare attenzione e approfondire con la ragazza o il ragazzo perché potrebbe esserci qualche problema legato a qualcosa che 'si trova' nello smartphone, tablet, pc o consolle di gioco, strumenti che “offrono incredibili opportunità di crescita per i ragazzi, ma sono sempre un veicolo che rende raggiungibili dal mondo esterno”. Vale la pena, quindi, cercare di approfondire la natura dei contatti che l'adolescente ha in rete o via smartphone.

I quattro ‘cyber-rischi’ più frequenti

I rischi che un adolescente corre più frequentemente sono quattro, secondo quanto si legge sul sito della Polizia Postale . Eccoli.