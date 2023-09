Rapina a minorenne a Viareggio: 40enne arrestato - Carabinieri in azione

I militari della Sezione Radiomobile dei carabinieri hanno tratto in arresto un 40enne originario di Pietrasanta ma residente in Viareggio, già conosciuto dalle forze dell’ordine, in quanto ritenuto responsabile di aver rapinato una collana ad una minorenne. L’episodio è accaduto venerdì sera dello scorso fine settimana. Il 40 enne venne inseguito da un’amica della vittima e da altri giovani che nel frattempo avevano assistito alla scena. Ne nacque un parapiglia nella zona della Passeggiata vicina al molo ove nel frattempo sopraggiungeva una “gazzella” che immediatamente ha bloccato il presunto autore del reato. Condotto presso il Comando di Viareggio l’uomo è stato riconosciuto dalla vittima, quindi dichiarato in arresto e posto a disposizione dell’A.G. di Lucca.

Il controllo del territorio messo in atto dalle forze dell’ordine ha portato anche a un altro arresto operato dai carabinieri. Infatti, i militari della Stazione Carabinieri di Forte dei Marmi, allertati da un avventore di un esercizio pubblico di Forte dei Marmi, hanno individuato un cittadino extracomunitario di 37 anni, originario del Marocco, già noto ai militari in quanto gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché per maltrattamenti in famiglia e inosservanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il quale aveva fatto rientro in Italia pur essendo stato espulso nel novembre 2022, in esecuzione a Decreto emesso dal Prefetto di Lucca. L’extracomunitario è stato dichiarato in arresto e, all’esito dell’udienza di convalida da parte del Giudice del Tribunale di Lucca, è stato accompagnato dai Carabinieri al CPR di Roma Ponte Galera, per procedere con una nuova espulsione.