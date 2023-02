Perché la Golar Tundra viene dipinta di blu: rigassificatore Piombino, le news

La Golar Tundra, nave rigassificatrice acquistata dalla Snam

Piombino (Livorno), 6 febbraio 2023 - Arriverà tra fine aprile e inizio maggio la Golar Tundra, la nave che rappresenta il cuore del rigassificatore di Piombino, l'impianto che stoccherà il gas per il fabbisogno italiano. Un'opera non esente da critiche da parte della popolazione locale ma i cui lavori, curati da Snam, vanno avanti spediti. Da una parte c'è la nave, attualmente a Singapore per dei lavori, che arriverà presumibilmente a maggio a Piombino. Dall'altra ci sono gli interventi a terra nel porto di Piombino, con la realizzazione dei tubi sotterranei che si collegheranno alle condotte a terra già esistenti. Per portare quindi il gas a tutta Italia. Dopo tre anni a Piombino la nave lascerà la Toscana La Golar Tundra dipinta di blu Golar Tundra, la nave Quanto sta a Piombino I lavori: aperta nuova strada La Golar Tundra dipinta di blu A illustrare il procedere dei lavori il presidente della Regione Eugenio Giani. Molti aspetti sulla presenza della nave a Piombino sono stati messi a punto in questi mesi. Uno, il più curioso, riguarda il colore della nave. La Sovrintendenza aveva disposto che la grande imbarcazione avrebbe dovuto avere un colore che...