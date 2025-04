Arezzo, 3 aprile 2025 – Riapre la “Capannina” all’Arno. Il Comune investe 120 mila euro per interventi di recupero.

Il Sindaco: “Restituiamo un luogo storico alla nostra comunità”

La “Capannina” all’Arno, punto di ristoro e di ritrovo fino dagli anni ’60, che la precedente amministrazione aveva dato via in cambio di lavori, è stata riacquistata durante il primo mandato dell’Amministrazione Chiassai Martini e tra pochi mesi riaprirà.

A giorni partiranno gli interventi di risanamento effettuati dall’Amministrazione comunale per 120 mila euro che riguarderanno l’immobile e la riqualificazione della parte esterna di circa 370mq. E’ stato aggiudicato anche il contratto di locazione, una nuova gestione che provvederà agli arredi interni ed esterni del locale. Soddisfatte il Sindaco Silvia Chiassai Martini e l’Assessore Sandra Nocentini per un altro obiettivo di mandato che viene raggiunto:

“La Capannina rappresenta un pezzo della nostra storia – afferma il Sindaco - chiusa da decenni, era una ferita al cuore che volevamo guarire. Finalmente, dopo tanti anni, Montevarchi avrà nuovamente un locale storico dove tante generazioni lì sono cresciute e dove avranno ancora l’opportunità di tornare . Per noi è motivo di orgoglio l’aver chiuso un cerchio nei confronti di una zona significativa per la comunità, dalla riqualificazione dei giardini Margherita, con area fitness, relax e nuovi giochi, agli impianti sportivi, fino alla nuova pista ciclabile. Il recupero della Capannina è il tassello che mancava per usufruire appieno di uno spazio che fa parte dell’infanzia e dei ricordi più belli di tutti noi, un ambiente simbolo della città”

“Stiamo parlando della Capannina, forse la parte più iconica di un progetto importante che ha riguardato tutta l’area lungo l’Arno – evidenzia l’Assessore Nocentini – il gestore ha presentato un’offerta molto articolata, con un focus particolare nei confronti dei giovani inserito in un contesto già frequentato da molti ragazzi per la vicinanza con le scuole e le attività sportive, ma adesso con un’opportunità in più per trascorrere il tempo libero e come luogo di socializzazione. Un locale che ha scritto pagine di storia di Montevarchi e che attraverso l’impegno di questa Amministrazione potrà tornare a scriverne altre, e di questo siamo veramente fieri”