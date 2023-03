Bollette luce e gas, Estra proroga la rateizzazione

Firenze, 31 marzo 2023 – “Visto il persistere della situazione generale di difficoltà delle famiglie e delle imprese, Estra ha deciso di prorogare il periodo di rateizzazione straordinaria e volontaria delle fatture con importo superiore ai 150 euro. Sarà quindi possibile effettuare pagamenti fino a 7 rate anche per le bollette emesse fino al 30 aprile 2023”. Lo rende noto la stessa società fornitrice di gas ed elettricità.

La richiesta di rateizzazione, si spiega ancora, può essere fatta "da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti, artigiani e associazioni, e potrà essere applicata alle fatture in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti”.