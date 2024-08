Rapinarono un ragazzo, altri due denunciati

Viareggio, 30 agosto 2024 – Gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno denunciato altri due giovani, tutti e due minorenni, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Li cercavano dalla notte del 3 agosto scorso, quando insieme a due ventenni, circondarono in via Salvatori in Darsena un giovane pistoiese in bicicletta a cui sottrassero uno smartphone Iphone. I due ventenni (un marocchino e un italo-filippino) chiesero di 1.200 euro alla madre del giovane per la restituzione del cellulare del figlio. Dopo aver fissato un incontro per lo scambio in un bar della Passeggiata, la donna ha tempestivamente informato gli agenti del Commissariato, che si presentarono sul posto arrestando i due ventenni ed un italiano) e denunciando una minore italiana che si trovava con loro. I due arrestati furono sottoposti al regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Ora le ulteriori indagini hanno permesso individuare gli altri presunti responsabili della rapina in Darsena. I due individuati, entrambi minori, marocchini di seconda generazione e abitanti a Viareggio, sono stati immediatamente riconosciuti dal giovane rapinato, ancora provato dall’esperienza subita. I due, quindi, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso. All’italo-filippino arrestato il 3 agosto, inoltre, è stato contestato il reato di uso indebito di carta di credito, poiché, subito dopo la rapina, si era recato con i complici in un locale della Darsena dove ha consumato, saldando il conto per mezzo dell’applicazione ApplePay installata sullo smartphone rapinato.