Rai 1: domenica la Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Arezzo

Arezzo, 15 marzo 2025 – A Sua immagine, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, per la puntata di domani in onda alle 10.30 su Rai 1, prosegue il suo percorso nella Quaresima del 2025 con una riflessione sul tema della conversione. Ospiti di Lorena Bianchetti sono padre Giuseppe Buffon, francescano e storico della Chiesa, e Giorgio Pieri Responsabile progetto Cec (Comunità Educante con i Carcerati) della Comunità Papa Giovanni XXIII. A seguire, alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Arezzo.

Alla fine della Santa Messa, seconda parte di A sua

Immagine e spazio alla rubrica Dentro il Giubileo con Paolo Balduzzi.