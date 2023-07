Coldiretti: in Toscana il raccolto del grano è calato del 5-10%

Firenze, 10 luglio 2023 – In Toscana si raccoglierà tra il 5% ed il 10% in meno per il grano duro e -10% per il grano tenero a causa principalmente di rese inferiori dovute alle eccessive precipitazioni dei mesi scorsi.

Al tempo stesso, il calo dei raccolti è stato accompagnato dal taglio dei compensi riconosciuti agli agricoltori, che sono scesi del 40% rispetto allo scorso anno. Lo rilevano Coldiretti Toscana e Consorzi Agrari d'Italia - Consorzio del Tirreno tracciando un primo bilancio della mietitura, quando nella nostra regione le operazioni di raccolta hanno già interessato più di un terzo degli oltre 90mila ettari seminati a frumento duro e tenero.

"La stagione era partita benissimo con fioriture belle e copiose, poi è successo quello che nessuno di noi si aspettava a maggio con il 65% in più di precipitazioni rispetto alla media storica, accompagnate da frequenti perturbazioni, anche violente, che hanno compromesso la maturazione regolare delle spighe - spiegano Coldiretti Toscana e Cai Consorzio del Tirreno in una nota -. L'andamento delle rese è molto variabile da area ad area e a seconda del periodo di semina. La qualità della materia prima, in un contesto così complicato che deve fare i conti con un quadro internazionale terremotato dallo stop all'accordo sul grano tra Ucraina e Russia, premierà ulteriormente i produttori”.

Di contro è aumentato il prezzo medio della pasta al consumo che a maggio, secondo l'Osservatorio dei prezzi del ministero del Made in Italy, considerando la piazza di Firenze provincia rispetto ad un anno fa, ha registrato un incremento del 50%, passando da 1,45 euro a 2,18 euro al chilogrammo. Il pane fresco è rincarato del 3% mentre agli agricoltori il grano viene sottopagato 33 centesimi al chilo. I ricavi non coprono infatti i costi sostenuti dalle imprese agricole e mettono a rischio capacità alimentare del nostro territorio. Sotto accusa le manovre speculative, con un deciso aumento delle importazioni di grano duro dal Canada, cresciute del +1018%.