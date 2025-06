Arezzo, 6 giugno 2025 – Le creazioni di Graziella e Braccialini all’Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane di Firenze. Palazzo Medici Riccardi diventerà scenario di una mostra unica nel suo genere che, da giovedì 12 a martedì 24 giugno, riunirà cinquantasei manufatti realizzati da aziende e maestri artigiani selezionati in tutta la penisola per le loro capacità di esprimere creatività, innovazione, cura dei dettagli e passione tipici del made in Italy.

L’Expo Nazionale rappresenterà il momento conclusivo del tour “Eccellenze Italiane” promosso da Mazda Italia insieme a Inghirami che, negli ultimi mesi, ha fatto tappa in sessantuno città di tutte le regioni con la volontà di coinvolgere le migliori realtà imprenditoriali di diversi settori a cui è stato richiesto di dar vita a un manufatto originale capace di simboleggiare i loro territori in una sintesi tra estetica, funzionalità, sostenibilità e avanguardia tecnologica. Queste aziende saranno ora protagoniste dell’evento conclusivo in programma nel capoluogo toscano. Il progetto di “Eccellenze Italiane” ha fatto tappa nel mese di aprile anche alla concessionaria Motorauto di Arezzo dove sono state coinvolte Graziella in rappresentanza del comparto dell’oro e Braccialini in rappresentanza del comparto della pelle che hanno presentato due creazioni ispirate proprio alla casa automobilistica giapponese Mazda, andando a creare un ideale ponte tra il “Crafted in Japan” e il “Made in Italy”. La parure di gioielli ideata dal Centro Creativo dell’azienda aretina e la borsa realizzata dal team tecnico della maison toscana verranno ora esposte all’Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane all’interno di uno degli edifici più iconici di Firenze e contribuiranno a valorizzare il dialogo tra tradizione artigianale e innovazione contemporanea. I due manufatti di Graziella e Braccialini saranno inseriti in un percorso esclusivo che permetterà di raccontare l’eccellenza dell’artigianalità tipicamente italiana, unita alla capacità di reinterpretare valori culturali, estetici e stilistici in chiave moderna.