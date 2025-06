Arezzo, 6 giugno 2025 – Successo a Ciggiano per l’evento benefico a favore dell’Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria

Una bella giornata all’insegna della solidarietà. Successo per l’evento benefico organizzato dalla Pro Loco e dalla Filarmonica di Ciggiano a favore dell’Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria.

Si è trattato di un pranzo di beneficenza che si è tenuto domenica 1 giugno presso i locali della Filarmonica di Ciggiano il cui ricavato è stato destinato all’Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria per l’acquisto di un Food Truck. Un contributo che servirà per portare ovunque i propri valori e prodotti. Un progetto sostenuto anche dal Comune di Civitella in Val di Chiana.

La Ragazzi Speciali onlus è un’associazione di Castiglion Fiorentino che dal 2005 si occupa di inserire ragazzi con disabilità intellettiva, in prevalenza autismo, favorendo la relazione con la comunità e con la società civile. Nel 2015 dà vita a La Conserveria, un laboratorio di trasformazione alimentare che oggi occupa 20 ragazzi e che presto potrebbe “mettere le ruote”. Per questo vuole acquistare un Food Truck e continuare il percorso intrapreso. La formazione oltre il perimetro del laboratorio permette ai ragazzi un contatto attivo e continuo con le persone/clienti. Inoltre attraverso il food truck aumenta la valorizzazione e la conoscenza dei loro prodotti dai molteplici valori. Con produzione di conserve, verdure e prelibatezze, questo progetto è un’azione concreta di formazione, inserimento e scambio peer to peer, oltre che uno spazio per ridurre lo spreco alimentare grazie alla collaborazione con aziende agricole per trasformare le eccedenze in ricette. Con la loro raccolta fondi a cui si contribuisce con la degustazione solidale il progetto potrebbe ampliarsi ancora, nel numero di occupati e nell’impatto sulla dimensione comune, diventando food truck ossia ristorante e “bottega” viaggiante.

Presenti all’iniziativa benefica una delegazione dell’Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria, presieduta e diretta da Sara Rapini, il Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi e il Presidente della Pro Loco e Società Filarmonica di Ciggiano Ugo Vasarri.