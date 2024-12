Arezzo, 17 dicembre 2024 – Raccolta rifiuti e servizi migliori: continua la riorganizzazione promossa da amministrazione comunale e Sei Toscana

Proseguono le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti ad Arezzo. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, continua il percorso intrapreso negli ultimi anni con l’obiettivo di aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merceologiche e di migliorare i servizi per i cittadini.

“Dall’inizio del mandato – dichiara l’assessore all’ambiente Marco Sacchetti – abbiamo intrapreso assieme al gestore il percorso che permetta di raggiungere gli obiettivi del piano regionale dei rifiuti e per fornire al territorio servizi più moderni. Interverremo, dunque, nelle aree che ancora non sono dotate di questi ultimi, secondo un criterio di armonizzazione con i territori limitrofi”.

Le attività dei prossimi mesi coinvolgeranno circa 6.500 utenze e riguarderanno le zone di Agazzi, Molin Bianco e quella industriale di via Pievan Landi, dove sarà introdotto un sistema integrato, porta a porta e stradale. Tra le novità più rilevanti, la raccolta separata del vetro, così da compiere un ulteriore passo per ottimizzare il recupero di questo importante materiale.

“L’obiettivo condiviso con l’amministrazione comunale – sottolinea il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini – è rendere il servizio sempre più efficiente, adattandolo alle caratteristiche del territorio e alle esigenze dei cittadini e delle attività. Questo ci consentirà non solo di incrementare quantità e qualità della differenziata ma anche di migliorare il decoro urbano, rispettare l’ambiente e rendere la città più pulita, bella e accogliente, sia per chi ci abita sia per chi la visita”.

In questi giorni, arriveranno a casa delle utenze interessate da questo step le lettere informative con indicate tutte le modalità di ritiro del kit porta a porta, il calendario degli incontri pubblici in programma e ogni utile riferimento.