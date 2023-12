Rabbia dei pendolari, decine e decine di treni cancellati per lo sciopero

Firenze, 1 dicembre 2023 – Una giornata di disagi per i pendolari a causa dello sciopero dei treni partito alle 21 di giovedì 30 novembre e che durerà fino alle 21 di venerdì 1 dicembre. Secondo quanto si legge sulla pagina social di Muoversi in Toscana, intere tratte sono state cancellate, quali il 18730 Arezzo-Firenze, il 18651 Pistoia-Firenze, il 18391 La Spezia-Firenze, il 18930 Borgo San Lorenzo- Firenze, il 17800 Firenze-Bologna e il 17807 Bologna-Firenze, poi il Chiusi-Siena, il Chiusi-Firenze, il Firenze-Arezzo, il Livorno-La Spezia il 18461 Lucca-Firenze e il 19465 Livorno-Piombino. Cancellati anche diversi treni sulla tratta Borgo San Lorenzo-Marradi, quelli tra Firenze Arezzo. Il Parma-La Spezia numero 19255 è stato sostituito da un bus, cancellata l'intera tratta Firenze Rifredi-Montevarchi, Montevarchi-Pistoia e Pistoia-Firenze. Qui l'elenco completo dei treni cancellati.

Proteste da parte dei pendolari, alle prese ormai quotidianamente con ritardi e disservizi. “E poi c'è il venerdì, quando le famiglie non riescono a riunirsi a causa dei continui scioperi”, lo sfogo sui social. “Treno 18266 Pisa Centrale - Firenze Santa Maria Novella annunciato con 70 minuti di ritardo, ma non dovrebbe essere una fascia garantita?”, scrive Eleonora su un gruppo Facebook dei pendolari. “Per fortuna sono riuscita a prendere il 18264 che al momento viaggia regolare, altrimenti sarei arrivata anche in oggi in ritardo a lavoro”.

I treni garantiti

Come comunica Trenitalia, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.Ulteriori informazioni sugli altri canali web del gruppo Fs Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Attivo anche il call center 800-892021.