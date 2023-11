Sciopero 30 novembre: treni cancellati e disagi nelle stazioni

Firenze, 30 novembre 2023 – Caos in diverse stazioni della Toscana a causa dello sciopero dei treni che ha interessato le linee dei pendolari nella giornata del 30 novembre.

Lo sciopero è stato proclamato dalle 9 alle 17 dalle organizzazioni sindacali confederali per porre l’accento sulla sicurezza dopo l’incidente ferroviario accaduto in Calabria che ha provocato due vittime. Un secondo sciopero sarà in vigore dalle 21 del 30 novembre alle 21 del 1 dicembre ed è stato indetto invece dai sindacati di base.

🔴🚆18375 (FIRENZE SMN-PISA C.LE) cancellato; 18415 (PONTREMOLI-FIRENZE SMN) cancellato; 18520 (FIRENZE SMN-VIAREGGIO) cancellato; 18517 (VIAREGGIO-FIRENZE SMN) cancellato; 4039 (FIRENZE SMN-ORBETELLO) originario da PISA C.LE; 18847 (PISTOIA-AREZZO) originario da FIRENZE CM. — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) November 30, 2023

Gli effetti non si sono fatti attendere su diverse linee. In particolare quella tra La Spezia e Firenze, già gravata in mattinata da ritardi per un guasto accaduto in Versilia. Diversi i treni cancellati. E’ stata la circolazione regionale a subire i maggiori disagi.

🔴🚆#sciopero Treno 19034 (SIENA-EMPOLI) cancellato Treno 4021 (FIRENZE RIFREDI-LIVORNO) cancellato da PISA a LIVORNO Treno 4032 (LIVORNO-FIRENZE) cancellato da LIVORNO a PISA Treno 18490 (FIRENZE-PISA) cancellato Treno 4036 (LIVORNO-FIRENZE) cancellato da PISA a FIRENZE — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) November 30, 2023

Tra le stazioni principali, a Empol risultano non in partenza i regionali per Firenze delle 14.32 e delle 14.47. Così come il regionale delle 14.58 per Livorno centrale. Non partiti da Pisa Centrale i treni per Firenze, Spezia e Pontremoli oltre alla Freccia dell’Elba per Piombino, tutti programmati tra le 13.54 e le 14.30.

La stazione di Firenze Santa Maria Novella

Le ripercussioni, dalla mattina, si sono protratte anche sul pomeriggio.