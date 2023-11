Sciopero dei treni il 30 novembre dopo l’incidente mortale sui binari

Firenze, 29 novembre 2023 – Disagi in vista per lo sciopero indetto dai sindacati per giovedì 30 novembre, dalle 9 alle 17, uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato dopo l’incidente avvenuto in provincia di Cosenza, con due morti nello scontro fra un treno e un camion fermo sui binari.

Treno travolge camion al passaggio a livello. Morti i due conducenti, mezzi in fiamme

Attivo il call center di Fs 800 89 20 21. Sulla pagina Infomobilità è possibile avere informazioni in tempo reale.