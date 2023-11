Caos treni. La consigliera regionale Tozzi: “Viaggiare è ormai diventato un terno al lotto”

Arezzo, 28 novembre 2023 – “Guasti e invasioni dei binari da parte di persone o animali si ripetono quasi quotidianamente, il traffico ferroviario è ormai diventato un terno al lotto ed a pagarne le spese sono i pendolari, arrabbiati e frustrati”. Questo il commento della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi dopo che ieri mattina nel nodo di Firenze, a causa di una persona in prossimità dei binari, si sono accumulati forti ritardi sia per i convogli regionali che per quelli ad Alta Velocità. “La Regione si deve far sentire con Rfi- dichiara Tozzi- va tutelata la sicurezza nelle stazioni e sui binari ma va garantita anche la puntualità di arrivi e partenze. Occorre un intervento serio di monitoraggio perché questi continui ritardi impattano sulla vita dei cittadini.Ieri, nel nodo fiorentino, si sono accumulati ritardi oltre i 100 minuti, così saltano coincidenze, appuntamenti, ingressi a scuola, colloqui di lavoro, si stravolgono giorno dopo giorno le vite di chi, per spostarsi, si affida al trasporto ferroviario. Gli orari dei treni non possono continuare ad essere soggetti a questa insopportabile incertezza”.