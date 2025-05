Arezzo, 21 maggio 2025 – Quest: nasce ad Arezzo una scuola di alta formazione scientifica

L’assessore Scapecchi: “Una iniziativa privata di grande rilevanza.

Possibilità di frequenza per tutti grazie a borse di studio”

La Scuola Estiva di Alta Formazione QUEST, alla sua prima edizione, nasce dal Festival Scientifico Arezzo Science Lab, patrocinato dal Comune di Arezzo, e coinvolge come docenti alcuni dei più noti studiosi in discipline scientifiche e scienze umane. La Scuola prenderà il via il 3 giugno fino al 12 di giugno in presenza ad Arezzo. Vanta il Patrocinio dell’Università di Siena e del Cern di Ginevra, che sarà meta di visita della scuola dal 16 al 19 giugno. Si tratta di un’iniziativa formativa rivolta a studenti (magistrali, neo-laureati, dottorandi, post-doc), ricercatori, studiosi e figure professionali di ambiti lavorativi diversi, che desiderino approfondire i temi dell’etica e della filosofia della scienza, sia per interesse personale, che come specializzazione da spendere in ambito professionale. Grazie alle aziende aretine partner dell’iniziativa (TCA, Gimet Brass, Banca di Anghiari e Stia, Grafiche Badiali) alcuni studenti potranno usufruire di Borse di Studio per frequentare gratuitamente la Scuola. L'assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi saluta con soddisfazione la prima edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione QUEST: “La nascita in città di un corso di alta formazione ad indirizzo scientifico al quale, grazie a borse di studio messe a disposizione da alcune aziende del territorio, avranno modo di accedere anche giovani con minori possibilità economiche rappresenta una iniziativa di grande rilevanza. Un progetto totalmente privato nella organizzazione e nella gestione, ma che assume proprio per il suo contenuto un importante interesse pubblico: la cultura e la scienza sono e devono essere un patrimonio di tutti e per tutti, pertanto ringrazio gli organizzatori per la creazione di questa eccellenza che contribuisce a rendere Arezzo protagonista nel campo della scienza in Italia e in Europa”. I Direttori Generali della Scuola Gabriele e Lorenzo Grazi spiegano: “La Scuola nasce dalla convinzione che lo sviluppo impetuoso della ricerca scientifica e tecnologica, che caratterizza le nostre società e che permea tutte le attività umane, è destinato a riproporre questioni etiche e filosofiche fondamentali per la comunità globale. Ignorarle o, peggio ancora, delegarne la soluzione ai governi o agli attori della rivoluzione scientifica e tecnologica in corso, senza un coinvolgimento dal basso dell’intera società, rischia di produrre conseguenze molto gravi per la tenuta sociale delle nostre comunità.” Il Direttore Scientifico Guido Tonelli aggiunge che: “La Scuola si propone l’obiettivo di costruire consapevolezza attorno alle questioni più rilevanti e di collocarle nella prospettiva storica più opportuna per affrontare le sfide del presente e quelle del prossimo futuro. L’approccio scelto sarà multidisciplinare e interdisciplinare.”

Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla mail [email protected]