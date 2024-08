Quattromila a tavola con le cene propiziatorie

Arezzo, 31 agosto 2024 – Arriva la notte dei 4mila commensali nelle lunghe tavolate dei quartieri. La sera delle cene propiziatorie che precede la Giostra è fatta di cori, musica e piatti tipici. Dai Bastioni di Santo Spirito con il classico menù a base di lasagne e bistecca seguito dalla musica ai giardini del Porcinai, allo Slargo di Colcitrone dove dopo il maccherone tornano i grandi numeri a mettere alla prova le sapienti cuoche del ristorante rosso verde che mettono a tavola oltre mille persone cucinando tutto dalla pasta all’arrosto. I quasi mille commensali di Porta del Foro si siederanno nei tavoli apparecchiati in via San Lorentino, a cui seguirà tanta musica. Grandi numeri anche in piazza San Giusto per la cena propiziatoria bianco verde chiusa a 1250 coperti. Tra questi anche una trentina tra celiaci e vegani, per cui il quartiere si è organizzato con colori diversi per indicare i posti riservati a menù dedicati. E dopo le cene, in tutti i quartieri seguirà una notte di musica e balli prima del silenzio e dell’attesa aspettando la Giostra di domani. Per la serata sopra le righe che aspetta i quartieristi di ogni colore, il sindaco ha firmato un’ordinanza sicurezza con divieto di vendita di alcolici. Le violazioni sono punite con multe di 300 euro. Mentre i titolari delle attività, oltre alla sanzione rischiano la sospensione dell’attività.