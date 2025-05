Arezzo, 9 maggio 2025 – Quattro nuovi ambulatori e conti in attivo: il bilancio 2024 della CRT

I numeri su pazienti e addetti. I commenti della Presidente Fuccini e del Direttore Boncompagni

Un 2024 nel segno più per la CRT. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio che registra un positivo risultato d’esercizio pari a 40mila euro e il potenziamento di tutte le attività.

“Nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025 - ricorda il Direttore generale Antonio Boncompagni - sono stati aperti 4 nuovi ambulatori territoriali: a Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e due ad Arezzo, due per l’età evolutiva e due per gli adulti. Questo ha permesso di valorizzare pienamente anche i servizi territoriali che si affiancano a quelli ospedalieri che vengono svolti all'interno dell'ospedale del Valdarno in immobili della Asl Tse. La recente apertura dell'ambulatorio ad Arezzo, in via Montefalco permette di attivare nuovi servizi, concretizzando anche nel territorio aretino l'ambulatorio di neuropsicologia clinica e riabilitativa in cui lavorano i professionisti che sviluppano la stessa attività specialistica in ambito ospedaliero, ampliando i servizi erogati anche a quelli forensi, al decadimento cognitivo ed ovviamente, ai postumi delle cerebrolesioni acquisite”.

I dati su ricoveri e del personale chiariscono quantità e qualità dei servizi CRT.

I pazienti ospedalieri dimessi nel corso del 2024 sono stati 330 e 170 quelli ricoverati in setting territoriali, per un totale di circa 500 ricoveri. Sono state erogate oltre 70.000 prestazioni riabilitative territoriali che hanno coinvolto 5.000 pazienti tra età evolutiva e adulta.

Il personale ha superato le 170 unità e vede al proprio interno tutte le professioni sanitarie che si occupano di riabilitazione. Medici, infermieri ed OSS che si occupano dell'assistenza. Medici, psicologi, neuropsicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali e terapisti della neuropsicomotricità dedicati esclusivamente alla riabilitazione.

La CRT anche nel 2024 ha confermato la sua particolare e tradizionale attenzione alla ricerca: con le attività svolte insieme alla Fondazione Gianfranco Salvini, sono stati sviluppati studi e approfondimenti divulgativi sia su nuove linee guida assunte come riferimento nazionale e sia sullo studio del cervello, sulle sue funzioni.

“Il 2024 – conclude Boncompagni – è stato un anno improntato all'ampliamento dei servizi e della loro efficacia, avvicinandosi alla residenza dei pazienti e valorizzando tutte le professionalità di cui la CRT dispone. E questo nel pieno rispetto della missione della Clinica, della sua natura pubblica e degli obiettivi dell'erogazione del servizio con competenza e qualità e del contemporaneo pareggio di bilancio”.

Una valutazione condivisa dalla Presidente Alba Rosa Fuccini che sottolinea come “l'impegno del personale non sia mai mancato e sia caratterizzato dalla contemporanea matrice sia professionale e sia umana. Pertanto, il mio grazie a tutti i dipendenti che preferisco chiamare collaboratori nell'erogazione di un servizio rivolto a pazienti molto spesso fragili e che devono superare, insieme alla collaborazione delle famiglie e della società, momenti di grande difficoltà per riprendere al meglio la loro vita sociale".

I numeri della CRT

Personale

170

Ricavi 2024

12.866.000

Utile 2024

40.441

Ricoveri 2024

500

Prestazioni riabilitative

70.000

Pazienti trattati ambulatoriamente

5.000